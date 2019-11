A Noventa Vicentina il parco giochi Villaggio Cristina rimesso a nuovo

A Noventa Vicentina l’anno scorso il parco giochi di “villaggio Cristina” è stato risistemato con la piantumazione di nuove piante e il rinnovo di tutto l’arredo. Questo intervento è stato possibile anche grazie al generoso contributo di una ditta locale: la Trevi Benne S.p.A. Con i bambini delle scuole materne “Vita Gioiosa” e “2 Giugno” nella mattinata di venerdì 8 novembre ci sarà un momento di festa e ringraziamento per questo spazio destinato ai piccoli e alle famiglie. Una inaugurazione che riguarda anche il nome del parco denominato “Diritti dei bambini” per ricordare l’iniziativa del tavolo “Welfare per i minori” promosso dalla Regione Veneto. “Ricordiamo – dice il Sindaco Mattia Veronese – che gli spazi verdi come questo di villaggio Cristina sono un patrimonio pubblico che dovrebbe essere tutelato e custodito da tutti i cittadini, dai residenti nei vari quartieri, da chi, magari in pensione e con nipoti piccoli, si mette a servizio come “nonno vigile”. Questo momento di festa sia anche occasione per rinnovare l’invito al mondo del volontariato perché si possano trovare sempre più persone disposte a mettersi a servizio per il proprio paese”.