A Noventa un Villeggendo con… ‘il più bravo comico in circolazione’

All’interno della rassegna culturale “Villeggendo”…il Comune di Noventa Vicentina ricorda stasera, martedì 17 dicembre ore 21.00 al teatro Modernissimo, l’appuntamento con Saverio Raimondo. Sarà presentato il libro “Io esisto. Babbo Natale vuota il sacco”. Raimondo in una recensione di Aldo Grasso (Corriere della Sera) è stato definito ‘il più bravo comico italiano’. Modererà l’incontro Lino Zonin.

Scrive di lui Aldo Grasso: “Bisogna togliersi dalla testa il pubblico generalista, bisogna pensare che la comicità non la si scopre con i talent guidati da vecchi comici, bisogna ripensare ai telegiornali di Panfilo Maria Lippi, bisogna dimenticare il deludente esordio cinematografico dei The Pills, bisogna… Dopo aver espletato tutti questi «bisogna», si può tranquillamente affermare che Saverio Raimondo è il più bravo comico in circolazione (personalmente ho anche un debole per Edoardo Ferrario). Il suo programma si chiama «CCN» e va in onda su Comedy Central (canale 124 di Sky, dal lunedì al venerdì ore 23, sabato e domenica 20.30). Il format è quello dei late show americani, in particolare quello di John Oliver, e la comicità si rifà alla stand up comedy (…)”