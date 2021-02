A Noventa torna il mercatino dell’antiquariato

Con la “zona gialla”, pur con le accortezze anti-covid (distanze interpersonali, uso della mascherina e igienizzazione delle mani), torna il tradizionale mercatino dell’antiquariato e delle cose del passato sotto ai portici e in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina!

Appuntamento confermato quindi per domenica 7 febbraio (prima domenica del mese) agli appassionati di oggettistica di un tempo e ai vari collezionisti.

Un ringraziamento ai Volontari per l’accoglienza degli espositori, la collaborazione per la sistemazione dei banchi e i controlli!