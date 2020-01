A Noventa si ritrovano gli arbitri di Tennis del Veneto

Domenica 19 gennaio 2020 alle ore 10.00 la Sala Paradiso di Villa Barbarigo ospiterà la prima edizione del Galà degli Ufficiali di Gara di Tennis del Veneto, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e con il patrocinio del Comune di Noventa Vicentina.La Federazione Tennis come movimento e numero di tesserati rientra nelle prime tre a livello nazionale, un fenomeno ben testimoniato dal Tc Noventa Vicentina che ben spicca per numero di adesioni e risultati nel panorama provinciale e regionale.La direzione dell’organizzazione è seguita dal noventano Massimo Dambruoso, che riveste il ruolo di Presidente del Comitato Centrale Ufficiali di Gara, ossia è il Presidente Nazionale della categoria.In occasione della cerimonia verranno premiati alcuni dei Giudici Arbitri ed Arbitri di sedia del Veneto che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno 2019.All’evento saranno presenti partecipanti di ogni parte della regione, nonché il vice-presidente nazionale della Federazione Italiana Tennis Roland Sandrin, tutti i componenti del Comitato Centrale Ufficiali di Gara (provenienti da varie parti d’Italia), la responsabile del settore internazionale e dell’ufficio U.d.g. centrale Daniela Congia, il F.U.R. del Veneto Gianluca Benato (responsabile regionale della categoria degli U.d.g.) con tutti i suoi collaboratori nonché il consiglio di presidenza al completo del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Tennis : il Presidente Mariano Scotton, il vice-presidente Gianfranco Piombo e il noventano Enrico Zen.Sarà un’occasione ideale anche per far svolgere una visita guidata della villa ai graditi ospiti, che così potranno apprezzare il patrimonio culturale ed artistico del nostro paese.