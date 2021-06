A Noventa serata in ricordo di Sergio Leone

La mostra sul pittore Roberto Montanari (El pintor de los toros), inaugurata da un paio di settimane a Noventa, rimarrà aperta fino al 13 luglio. Ricordiamo che ad essa sono collegate delle serate in cui si va ad omaggiare personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. Dopo l’appuntamento sul campione del mondo Paolo Rossi e il suo Lanerossi si sta avvicinando la serata dedicata a Sergio Leone ed i suoi famosi film.

Tutto verrà raccontato partendo da aneddoti, ricordi ed esperienze vissute dalla famiglia Montanari: el pintor de los toros era amico del grande regista dei “western all’italiana” il quale frequentava Vicenza e lo studio di via Milano.

Una serata da non perdere quindi martedì 6 luglio alle ore 21.00 nella splendida cornice di villa Cantarella a Noventa.

Collegato alla mostra d’arte dedicata all’artista Roberto Montanari, viene realizzato un altro evento culturale dedicato questa volta all’amicizia che univa il Pintor de Los Toros con uno dei più importanti registi italiani: Sergio Leone.

L’evento

C’ERA UNA VOLTA…SERGIO LEONE

CON ROBERTO MONTANARI



si terrà il martedì 6 luglio 2021 alle ore 21:15 presso il giardino di Villa Cantarella, in via Masotto a Noventa Vicentina. Per partecipare è necessaria la prenotazione, entro il giorno precedene l’evento, attraverso la piattaforma Eventbrite (clicca qui per prenotarti). Per procedere con la prenotazione, ricercare l’evento “C’era una volta…Sergio Leone con Roberto Montanari” e registrarsi inserendo cognome, nome e indirizzo email.

Dopo aver effettuato la prenotazione è necessario stampare il biglietto per presentarlo all’ingresso oppure è possibile scaricare il biglietto sul proprio smartphone e presentarlo attraverso questo.

Moderatore della serata sarà Federico Tosato e ci sarà inoltre la partecipazione di:

Antonella, Giorgio e Riccardo Montanari;

Angela Forin;

Yannick Aiani.

Per uletriori infomazioni contattare: