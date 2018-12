A Noventa secondo incontro sulla raccolta rifiuti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Questa sera, giovedì 13 dicembre alle ore 20.30 al teatro Modernissimo, si terrà il secondo incontro informativo relativo alla nuova gestione servizio raccolta rifiuti. Il primo incontro avvenuto la settimana scorsa (vedi foto) è stato molto partecipato e apprezzato dai cittadini. Questo secondo incontro è rivolto a tutti quelli che non hanno potuto partecipare al precedente. L’Amministrazione Comunale, in una nota stampa, ringrazia i referenti della società Ciclat per la disponibilità ad ascoltare le persone, fornire informazioni, rispondere ai quesiti e accogliere suggerimenti ed eventuali critiche. Il servizio migliora ed è di qualità soprattutto quando c’è piena collaborazione con tutta l’utenza. Il rispetto dell’ambiente, un paese più pulito e una raccolta differenziata efficiente parte dall’impegno di ogni singolo cittadino.

Ricordiamo che l’incontro di questa sera sarà ripreso dai microfoni di Radio Noventa e la registrazione verrà inserita nei programmi del palinsesto radiofonico!