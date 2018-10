A Noventa ‘Istruzione Alimentare’ con cucina vicentina

L’Associazione Diabetici Area Berica, la Condotta Slow Food e la Fondazione Stefani Onlus, organizzano quattro incontri di ”istruzione alimentare con cucina vicentina”. Questa iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Il corso prevede una parte teorica con la presenza di una dietista dell’ULSS 8 e, una parte pratica che consisterà nella preparazione di alcuni piatti tipici della nostra tradizione.

I piatti verranno poi degustati dagli stessi corsisti.

Le iscrizioni al corso sono raccolte in Fondazione Stefani (Via Fontana 42) tel. 0444 760801 e prevedono una quota di 60 Euro (45 Euro per i soci ADAB). I posti disponibili sono 30. Le lezioni inizieranno mercoledì 24 ottobre, per tutti i mercoledì seguenti, fino al 14 novembre 2018, dalle ore 19.45 alle 22.00.