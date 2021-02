A NOVENTA IL NUOVO PULMINO DELLE PENNE NERE

Consegnato ufficialmente lunedì 15 febbraio il nuovo pulmino dotato di pedana per trasporto persone con disabilità al Gruppo Alpini “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina. Con le Penne Nere noventane si rinnova la convenzione, patrocinata e sostenuta dal Comune di Noventa, per il servizio di trasporto assistito alle persone bisognose di visite mediche, spostamenti presso strutture socio-sanitarie e per chi deve periodicamente recarsi presso gli ospedali o cliniche per terapie. Il tutto viene gestito e coordinato tramite una stretta collaborazione con i Servizi sociali comunali e i Volontari. “È un aiuto a supporto di famiglie fragili o persone impossibilitate ad utilizzare mezzi propri per determinati spostamenti – spiega il sindaco Mattia Veronese – un progetto che prosegue a Noventa da 10 anni, con circa 200 interventi all’anno e che coinvolge una quindicina di Volontari. È grazie proprio alla disponibilità delle nostre Penne Nere se tale servizio funziona ed è apprezzato da tutta la comunità. Alla generosità degli Alpini si somma la generosità degli imprenditori della nostra zona che, anche questa volta con entusiasmo hanno risposto in modo straordinario”.

Gli sponsor che hanno aderito acquistando uno spazio pubblicitario visibile sulla carrozzeria del mezzo sono:

Il Gelato di Sara di Marangon Sara, La Pony Confezioni S.A.S. B.D.P. S.N.C. di Benatello Donato, Centro Veterinario Noventa, AGM Grafica S.N.C. di Mandruzzato Renato, Onoranze Funebri Buson S.N.C., IPAG S.R.L.. Meneghello Funghi S.S. di Meneghello, ELPOWER S.R.L., Agenzia Centopratiche S.A.S. di Cerato, Castelli S.R.L., Costruzioni e Restauri di Bertelli,VIMMOBILIARE di Verlato Mauro,Macelleria Manega Daniele, TREVI BENNE S.P.A., Farmacia alla Concezione S.R.L., Impianti Elettrici S.I.E.C.I. S.N.C., KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A., BIOBRENT S.R.L., Pitture Favero S.A.S. di Favero, CAME S.R.L.



“A tutte queste Aziende, agli Imprenditori e loro Collaboratori esprimiamo la nostra gratitudine per questo importante gesto di sensibilità ed attenzione verso la comunità – continua Veronese – nei prossimi giorni verrà consegnata a loro una pergamena di ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale e del Gruppo Alpini U. Masotto. Appena le misure anti-covid lo permetteranno, tutti gli sponsor saranno invitati presso la sede degli Alpini per un momento di convivialità. Nel frattempo il progetto “mobilità garantita” prosegue in tutta sicurezza e con l’impegno di sempre”.