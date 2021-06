A Noventa ‘El Pintor de los toros’ e l’omaggio a Paolo Rossi con Carrera, Lelj, Cerilli e Nevio Scala

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Appuntamento martedì 22 giugno alle ore 21,15 a villa Cantarella, in via Masotto a Noventa Vicentina

A Noventa una mostra sulle opere di Roberto Montanari ‘el Pintor de los toros’ (che si inaugurerà sabato 19 giugno ore 18.30 in villa Barbarigo) dà l’opportunità di omaggiare anche un altro personaggio che a Vicenza era di casa: Paolo Rossi, il Pablito del Mundial di Spagna 1982.

Martedì 22 giugno ore 21,15 nel giardino di villa Cantarella, avremo modo di ricordare il calcio del Lanerossi, la Vicenza di Montanari e Paolo Rossi con aneddoti di vita mondana e privata. Ci saranno ospiti d’eccezione come i calciatori Carrera, Lelj, Cerilli e Nevio Scala. La serata sarà moderata dalla giornalista Elisa Santucci. Un particolare ringraziamento a Radio Noventa per il supporto tecnico.

Per prenotare i posti collegarsi al link: https://www.eventbrite.it oppure contattare la Segreteria comunale (tel. 0444-788512 – 0444-788550) o la Biblioteca comunale (tel. 0444-860221), come indicato da locandina allegata.