A Noventa giornata ecologica

Si terrà SABATO 29 MAGGIO (ritrovo davanti villa Barbarigo ore 8.30)

Ritorna la “Giornata ecologica” a Noventa Vicentina, sabato 29 maggio 2021, con ritrovo di tutti i partecipanti davanti villa Barbarigo alle ore 8.30. Saranno presenti anche i volontari del gruppo “Raccoglitore di Inciviltà altrui” che già da alcune settimane stanno operando nel nostro Comune con nuove adesioni. Questa iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’ambiente in collaborazione con la Protezione civile, è rivolta a tutte le associazioni e a tutti i cittadini che desiderano tenere pulito il nostro paese, che vogliono dare il proprio contributo per tutelare il nostro territorio. La “Giornata ecologica” non si esaurisce con un “evento simbolico” ma è occasione per incentivare azioni legate al rispetto dell’ambiente nel nostro quotidiano!

Chi volesse partecipare all’iniziativa di sabato può inviare una mail entro le ore 12.00 di venerdì 28 maggio all’Ufficio ecologia del Comune a questo indirizzo: ecologia@noventavi.it

oppure chiamare in orario d’ufficio al numero: 0444-788536 (chiedere del geom. Mauro Sossella).