A Nogarole ecco la 6° Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co.

La “Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co.” a Nogarole Vicentino in programma questo weekend è un’occasione unica per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche delle valli del Chiampo e dell’Agno, in particolare le prelibatezze derivate dalla nobile e antica arte di saper trasformare il latte in prodotti genuini di eccezionale qualità.

Una manifestazione senza eguali, alla scoperta di un territorio ancora poco conosciuto che si trova a spartiacque tra le valli del Chiampo e dell’Agno. Un territorio ricco di tradizioni che offre meraviglie naturalistiche, scorci rurali tra le antiche contrade, una natura incontaminata, sentieri da esplorare e panorami mozzafiato, ma anche una varietà di prodotti genuini tutti da scoprire.Tra le eccellenze valorizzate, naturalmente, giocano la parte del leone i formaggi a latte crudo prodotti esclusivamente con latte proveniente dalle aziende agricole del territorio. La manifestazione gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, dei Comuni di Nogarole Vicentino, Trissino e Castelgomberto, delle OGD “Terre Vicentine” e “Pedemontana Veneta”, del Wigwam Circuit, del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige BIM Provincia di Vicenza e dell’agenzia regionale Veneto Agricoltura. Tra i partner istituzionali si ricordano la società Acque del Chiampo, la società Agno Chiampo Ambiente, il consorzio Vicenzaè, il Tavolo di Coordinamento dei Comuni De.Co. della Provincia di Vicenza e il Tavolo De.Co. regionale, l’Associazione Allevatori Veneti, Confcooperative, Coldiretti, Confartigianato Mandamento di Arzignano – Montecchio.

IL PROGRAMMA 2019

Per la 6^ edizione si propone un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli e artisti di strada, uno strepitoso menù enogastronomico, la dimostrazione in piazza della produzione di formaggio e una mostra-mercato per produttori agricoli, artigiani e hobbisti.

La domenica, cuore dell’evento, vi aspetta la degustazione guidata dei formaggi a latte crudo delle latterie sociali di Nogarole, Trissino e Castelgomberto, per imparare a conoscere e riconoscere le caratteristiche uniche dei prodotti del nostro territorio.

In occasione della festa, i ristoratori di Nogarole proporranno menù promozionali e piatti a base di formaggi e latticini locali e sarà possibile visitare le aziende “Balsameria Casa Lovato”, che lavorando pregiate materie prime locali produce il balsamico, e il frantoio che produce il pluripremiato olio extravergine bio “Le Passioni”.

CUORE DELLA FESTA: DEGUSTAZIONE GUIDATA DI FORMAGGI DELLE TRE LATTERIE SOCIALI

Non è un segreto: i prodotti dei caseifici sociali di Castelgomberto, Nogarole e Trissino possono vantare profumi e sapori davvero eccezionali, con qualità e caratteristiche che vanno ben al di là della gran parte dei formaggi che si possono trovare sul banco frigo della grande distribuzione.Queste tre cooperative raccolgono esclusivamente il latte dalle stalle dei propri soci, tutte aziende agricole a conduzione familiare sparse tra la Valle del Chiampo e la Valle dell’Agno. Ciò permette di garantire un’alimentazione del bestiame a base di foraggi e fieno del nostro territorio, integrata con alimenti semplici e controllati. Inoltre i maestri casari trasformano il latte in formaggio seguendo una lavorazione ancora tradizionale e una attenta stagionatura, attenendosi ai buoni insegnamenti di una volta. Ma la vera particolarità di queste latterie è che la produzione di formaggi e latticini avviene solo ed esclusivamente con “latte crudo”, cioè latte allo stato naturale, non pastorizzato, che perciò conserva tutti i profumi e i sapori del territorio in cui viene prodotto. Il latte crudo, infatti, mantiene determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali che con i trattamenti termici vanno in parte perdute.

Per quattro edizioni – dal 2014 al 2017 – le tre cooperative sociali si sono messe in gioco in una competizione storica: per la prima volta è stato creato un Concorso “migliori formaggi delle valli del Chiampo e dell’Agno” a loro dedicato, e unico nel suo genere contemplando sia una giuria tecnica e sia una giuria popolare aperta a tutti coloro che nella giornata della domenica della Festa del Formaggio volessero assaggiare i campioni anonimi predisposti e votare secondo una scheda specifica elaborata dai tecnici del laboratorio sensoriale dell’agenzia regionale Veneto Agricoltura.

Dallo scorso anno, su accordo unanime dei tre caseifici, si è preferito rivedere questa formula per lanciare una novità confermata anche quest’anno: da semplice concorso, l’iniziativa è stata trasformata in una mostra dei prodotti con degustazione guidata attraverso la quale creare un legame più forte con il consumatore. Non più una serie di campioni anonimi quindi, ma una tavola per ogni categoria – ricotta, caciotta, mezzano, vecchio e stravecchio – e una presentazione scritta dalla latteria stessa accompagnerà ciascun prodotto spiegando la lavorazione, il processo di produzione e il risultato che ogni casaro intende ottenere con quel prodotto nonché l’impiego ideale in tavola o in cucina.

Dunque il consumatore appassionato – recandosi domenica 5 maggio dalle 11.00 alle 16.30 presso l’elegante sala conferenze parrocchiale al primo piano (accesso dal cortile della canonica presso gli stand, piazza Marconi n. 24) – potrà quindi scegliere quali prodotti assaggiare e per ciascuno compilare una scheda di valutazione elaborata appositamente per l’occasione dal responsabile dott. Alberto Marangon e dai suoi collaboratori del laboratorio sensoriale di Veneto Agricoltura.Attraverso questa esperienza, unica nel suo genere nel proporre sullo stesso tavolo i prodotti a latte crudo di tre caseifici espressione di un territorio e di una tradizione secolare che merita di essere sostenuta e valorizzata, chiunque potrà avvicinarsi al mondo dei formaggi, scoprirne i segreti e conoscere da vicino ciascun caseificio e i suoi prodotti d’eccellenza. Attraverso la scheda di valutazione appositamente studiata, i tecnici di Veneto Agricoltura formuleranno una classifica e per ciascun caseificio verrà conferita una Gran Menzione in base alle considerazioni emerse dal giudizio del pubblico.

IL MENU

Per un intero weekend gli stand propongono gli eccezionali gnocchi fatti con la fioretta del caseificio di Nogarole in tre sughi: burro e salvia, speck e noci e anche un nuovo sugo a sorpresa studiato appositamente per la 6^ edizione. Sempre spadellati e serviti in una porzione molto abbondante su cui a piacere si può aggiungere una spolverata di formaggio stravecchio, vera delizia per il palato. Inoltre vi aspettano gustosi piatti freddi a base di formaggi Monte Faldo De.Co. in abbinamento a miele o mostarda e salumi, oltre a panini, patatine, squisite frittelle e altri prodotti tipici. In abbinamento, vini d’eccellenza del territorio e una fornita birroteca.

UN “VESPA INCONTRO” CON GIRO ALLA SCOPERTA DELL’ALTA VALLE

Come novità nel programma 2019 ecco il 1° Vespa Incontro Nogarole Vicentino, organizzato con la collaborazione del Vespa Club Chiampo e che prevede, nel pomeriggio di sabato 4 maggio, il ritrovo presso la festa e poi la partenza per un tour alla scoperta delle bellezze dell’alta valle del Chiampo. Per chi desidera, al ritorno è possibile fermarsi per cenare nella festa.

UNA BELLISSIMA CAMMINATA IN TRE PERCORSI

Certamente sin dalla prima edizione l’iniziativa di maggior successo della Festa del Formaggio è la “Caminada dei capitei”, una passeggiata non competitiva, naturalistica e culturale in tre percorsi di 7-12-19 km alla scoperta del territorio di Nogarole e dei numerosi capitelli, oratori e sacelli votivi presenti nelle antiche contrade del paese.

Ogni edizione ha visto crescere il numero di partecipanti, sfiorando addirittura le 4.000 presenze. E per un paese di 1200 abitanti è un record! Lungo i percorsi sono previsti ristori a base di prodotti tipici, tra i quali sarà possibile assaggiare anche i formaggi dei caseifici sociali di Nogarole, Trissino e Castelgomberto.

DUE CORSE COMPETITIVE: LA 45^ CHIAMPO-NOGAROLE E IL 2° “TRAIL DEI CAPITEI”

Prima della partenza della camminata, anche per l’edizione 2019 abbiamo previsto una prova trail competitiva – “Trail dei Capitei” – di 19 km e 800 m di dislivello positivo, riservata agli atleti e appassionati di corsa in montagna che potranno ammirare e godersi i panorami mozzafiato a spartiacque tra le valli del Chiampo e dell’Agno raggiungendo addirittura il punto più alto del territorio comunale di Nogarole a 851 m slm.

La Festa del Formaggio ospita inoltre la 45^ edizione della “Chiampo-Nogarole”, storica corsa podistica su strada in salita di 6,2 km che si terrà sabato 5 maggio, con partenza da piazza Zanella di Chiampo alle ore 17.00 e arrivo in centro a Nogarole.