A Montegalda le “Orbite Galileiane”

Una serata ad ammirare le stelle proprio come faceva Galileo Galilei, il padre dell’astronomia e della scienza. Domani presso il Borgo di Villa Feriani dalle ore 20.30, in due turni da 40 persone a replica, in scena lo spettacolo dell’Associazione Culturale Zagreo, con il supporto di MarSEC – Marana Space Explorer Center.

“Orbite galileiane – Con gli occhi al Cielo” è uno spettacolo di museum theatre proposto dall’Associazione culturale Zagreo che si sviluppa secondo le tre caratteristiche della poetica dell’Associazione: il coinvolgimento del pubblico nell’azione scenica, la valorizzazione dei luoghi in cui si svolge e la passeggiata di spiegazione scientifica.

Attraverso gli spunti che Bertolt Brecht inserisce nella sua “Vita di Galileo” e le indicazioni sulla leggerezza di Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”, Galileo Galilei ci farà da guida nell’osservazione del cielo, seguendo alcune delle sue più importanti scoperte: la sua ostinata volontà di cercare la verità attraverso l’osservazione e lo spirito scientifico saranno rappresentati poeticamente dalle scene teatrali e scientificamente dalle spiegazioni di un astronomo.

Lo spettacolo del prossimo 19 luglio si sviluppa in collaborazione con l’azienda agrituristica Villa Feriani e il MarSEC – Marana Space Explorer Center.



Informazioni e prenotazioni

Gli spettacoli di “Orbite galileiane – con gli occhi al Cielo” si svolgeranno nella serata di venerdì 19 luglio 2019 con prenotazione obbligatoria.

L’ appuntamento prevede due repliche: alle ore 20.30 e alle 21.30.

La durata dello spettacolo e dell’osservazione del cielo è di 45 minuti circa.

All’interno di ogni spettacolo è previsto un momento di spiegazione scientifica del cielo stellato a cura degli astrofili del MarSEC – Marana Space Explorer Center.

All’arrivo i partecipanti troveranno una ricca degustazione di prodotti tipici realizzati da Villa Feriani.