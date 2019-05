A Montecchio successo per “Aiutiamo-Ci”

Dodicesima edizione per la raccolta alimentare “Aiutiamo-Ci”, che è tornata sabato 18 maggio nei supermercati Interspar, Alì, G.B. Ramonda e Tosano. Nel corso dell’intera giornata i clienti hanno potuto consegnare parte della loro spesa alle decine di volontari coinvolti tra Gruppo Solidarietà, San Vincenzo, Alpini Alte e Montecchio Maggiore, Scout CNGEI e Agesci e Parrocchia di San Paolo.

E’ stata donata pasta, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, riso, latte a lunga conservazione, zucchero, alimenti per l’infanzia, pelati, sughi e olio: gli alimenti raccolti saranno distribuiti tra i cittadini di Montecchio Maggiore che si trovano in situazioni di disagio economico e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.

Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto al banco alimentare nazionale, con la particolarità che tutto il materiale raccolto sarà appunto destinato esclusivamente a famiglie di Montecchio Maggiore.

Nelle 11 precedenti edizioni sono stati circa 600 i quintali di alimenti distribuiti tra i cittadini montecchiani bisognosi.