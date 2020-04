A Montecchio procede la riqualificazione della palestra della scuola “Manzoni”

Al via la seconda fase della completa riqualificazione della palestra della scuola primaria “Manzoni”. Dopo i lavori che l’anno scorso hanno riguardato il rifacimento degli spogliatoi (per un costo di 250.000 euro), la Giunta comunale ha ora approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico del coperto della palestra, che ha avuto il via libera anche dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Verona.

Questo stralcio, per cui è stata stanziata una spesa di quasi 100.000 euro, prevede nei prossimi mesi estivi (emergenza coronavirus permettendo) il rifacimento della copertura per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni, la posa di un pacchetto isolante e appunto il miglioramento sismico della struttura.

Nel 2021 è invece previsto l’ultimo intervento, anch’esso sostenuto da una spesa di 100.000 euro, che consisterà nella cerchiatura metallica della copertura, nel rifacimento del pavimento in resina, nella tinteggiatura interna dell’edificio e nella sostituzione degli infissi.

“A quel punto – spiega l’assessore alla manutenzione del patrimonio Carlo Colalto – restituiremo alla scuola una palestra completamente rinnovata, capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze sportive e di sicurezza degli alunni e degli insegnanti”.

“Nonostante stiamo affrontando un lungo periodo di chiusura delle scuole, proseguiamo sul fronte della loro manutenzione e del loro ammodernamento – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – perché dobbiamo essere pronti quando verrà il tempo della riapertura, per continuare ad offrire un servizio e strutture di qualità”.