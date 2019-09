A MONTECCHIO MAGGIORE C’È SICUROPOLI!

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tutti a Montecchio nel weekend per un grande evento dedicato alla sicurezza. In Piazza Marconi vigili del fuoco, finanza, Arpav, Polizia Locale, Carabinieri e altre associazioni per una fiera-laboratorio. L’intervista all’assessore Loris Crocco