A Montecchio lavaggio e sanificazione di marciapiedi e strade

La Città di Montecchio Maggiore avvia un nuovo intervento a favore del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Si tratta degli interventi di lavaggio e sanificazione dei marciapiedi e delle strade dei centri abitati del territorio comunale, affidata ad Agno Chiampo Ambiente.

Il via giovedì 19 marzo dalle 7 alle 13 nelle vie comprese in senso orario tra Viale Milano e Viale Trieste, Via Bacchiglione, Via Melaro (esclusa), Via Callesella. Sempre giovedì, dalle 14 alle 18, si proseguirà nelle Vie comprese in senso orario tra Via Circonvallazione, Via Veronese, Via F.lli Bandiera Via S. Antonio, SS 11, Via Callesella.

Sabato 21 marzo dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18 (o comunque fino alla fine dei lavori) gli interventi riguarderanno le zone centrali delle frazioni di SS Trinità, S. Urbano, Valdimolino e Ghisa e le vie comprese in senso orario tra Via Circonvallazione, Via Veronese, Via F.lli Bandiera, Via Paulona, Via Pelosa, Via Cal del Guà, Via Rosselli, Via Ponte Guà, Via Bivio San Vitale, Via S. Clemente, Via Scaramuzza, Via Pozzetto, Strada Carpiana, Via Castelli IV Martiri, Via Ziggiotti, Via Matteotti incrocio Via Circonvallazione.

Per favorire la corretta ed efficace esecuzione degli interventi, nei giorni e negli orari sopraindicati vigerà nelle zone elencate il divieto di sosta.