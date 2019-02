A Montecchio la Festa del Gatto

Tutti gli amanti dei felini domestici sono invitati domenica 3 marzo alla seconda Festa del Gatto, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Gatto Ovest e l’ENPA di Arzignano in occasione della Festa Nazionale del Gatto (17 febbraio).

L’appuntamento è alle 15 in Sala Civica Corte delle Filande, dove saranno allestiti stand informativi sui prodotti per gatti e si potranno ascoltare i consigli del veterinario e del comportamentista.

Spazio anche al divertimento, grazie allo spettacolo di “sand art” (lavagna di sabbia) di Erica Abelardo, ai truccabimbi e alla merenda con biscotti offerta a tutti i bambini.

In programma anche le premiazioni del concorso fotografico lanciato sulla propria pagina Facebook dall’associazione Gatto Ovest (in palio prodotti per la cura dei gatti) e del concorso promosso dal Comune riservato alle scuole, con tema appunto il gatto, così articolato: un concorso letterario con partecipazione aperta a tutti i plessi delle scuole primarie dei due Istituti Comprensivi e alle classi prime e seconde delle scuole statali secondarie di primo grado; un concorso video con partecipazione aperta alle classi terze delle scuole statali secondarie di primo grado ed all’I.I.S. Silvio Ceccato. In palio contributi economici per l’acquisto di materiale didattico.

Saranno infine esposte le foto di gatti in adozione e saranno illustrati i progetti di adozione a distanza.