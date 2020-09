A Montebello Vicentino una nuova collocazione per i seggi elettorali

Il Comune di Montebello Vicentino “salva” la continuità delle lezioni alla scuola primaria durante la tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Non dovranno essere sospese per fare spazio, come da tradizione, ai seggi n. 1-2-3-4-6 (il seggio n. 5 resta nell’ex scuola di Selva) e alla successiva sanificazione imposta dall’emergenza coronavirus, in quanto, dopo aver avuto il via libera dalla Prefettura, quest’anno gli stessi seggi saranno allestiti all’interno del Palazzetto dello Sport.

“Abbiamo accolto l’invito della Prefettura a cercare spazi alternativi alle scuole – spiega il sindaco Dino Magnabosco – per non dover interrompere nuovamente le lezioni dopo i lunghi mesi del lockdown e a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, fissato il 14 settembre. Penso sia un risultato molto importante per gli alunni della nostra scuola elementare e per i genitori che lavorano e che avrebbero quindi avuto difficoltà nella gestione dei figli rimasti a casa”.

“La proposta alla Prefettura è stata fatta in accordo con la dirigente scolastica, che l’ha sposata in pieno – sottolinea l’assessore all’istruzione Roberta Sinico -. I nostri ragazzi hanno un immenso bisogno di tornare tra i banchi di scuola e l’interruzione per le elezioni (la scuola sarebbe rimasta chiusa da venerdì a martedì) avrebbe ostacolato il ritorno alla normalità”.

Per l’allestimento dei seggi al Palazzetto, il Comune prevede una spesa di 12.000 euro in arredi di tipo fieristico. “In considerazione dello sforzo che stiamo facendo – afferma il sindaco – confidiamo in un consistente rimborso da parte degli enti preposti”.

Nei giorni delle elezioni, gli ingressi al Palazzetto, che dovranno avvenire con l’uso di mascherina e gel disinfettante, saranno regolati dai volontari del gruppo di Protezione Civile CB Montebello.