A MondoMotori Show le quattroruote da podio

IEG: MONDOMOTORI SHOW IN POLE POSITION CON LE ESCLUSIVE QUATTRORUOTE DA PODI

Dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Group al campionato di Autocross, il 30 e il 31 marzo Italian Exhibition Group porta nel Quartiere Fieristico di Vicenza le più innovative protagoniste della pista.

Tecnologia e prestazioni entusiasmeranno gli appassionati delle corse che a MONDOMOTORI SHOW – Driving passion, il salone dei motori organizzato da Italian Exhibition Group nel quartiere fieristico di Vicenza il prossimo fine settimana, potranno ammirare vetture esclusive che non passano inosservate, in competizione come su strada.

Si parte in quarta con la Ferrari 488 Challenge, la vettura più potente nella storia del Ferrari Challenge, il campionato monomarca che da ventidue anni il Cavallino Rampante organizza per i suoi clienti sportivi. Monta un motore V8 da 3,9 litri con 670 cv, derivato dal motore della 488 GTB e vincitore dell’International Engine of the Year Award nel 2016. È anche la prima equipaggiata con un propulsore turbo a scendere in pista nel Challenge e, rispetto alla vettura di serie, stupisce per l’aerodinamica. Grazie alla scuderia vicentina Ram Ferrari (Hall 7) – per tre volte sul gradino più alto del podio – la 488 Challenge sarà “accompagnata” a Mondomotori anche dalla Ferrari 458 GT3, campionessa delle competizioni GT.

Il Funny Team di Abano Terme (Pd) presenterà invece la nuova Mitsubishi Mirage, prima auto dotata di telemetria e costruita in Europa per i campionati di autocross. Giancarlo Amatori, campione italiano 2018 di Autocross, gruppo 2 4×4 illustrerà le sue caratteristiche eccezionali ai visitatori di Mondomotori Show nella Hall 4.