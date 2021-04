A mezzanotte, in motorino e con la droga nello zainetto: denunciato

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Verso la mezzanotte di qualche giorno fa, i carabinieri della Tenenza di Dueville hanno denunciato un giovane bissarese per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Una pattuglia stava transitando in via IV Novembre a Costabissara quando ha notato e fermato un motorino in transito.

Dai primi accertamenti sul conducente i militari hanno constatato che il diciannovenne alla guida non aveva i requisititi per circolare a quell’ora visto le norme anti-Covid sul coprifuoco attualmente in vigore.

L’equipaggio ha deciso quindi di procedere ad un controllo più accurato e nello zaino del giovane: e qui, all’interno di un barattolo di una nota azienda produttrice di chewing-gum, c’erano 10 grammi di canapa indiana già suddivisa in piccole dosi da 0.50 grammi l’una avvolte nel cellophane. Sempre nello zaino c’erano anche un grinder e circa 40 euro tra banconote di piccolo taglio e 15 euro in monete.

Una volta giunti presso la casa dei genitori del giovane, all’interno della sua cameretta, sono stati rinvenuti altri 10 grammi circa nonché un bilancino di precisione.

A.M. è stato quindi denunciato a piede per “detenzione ai fini di spaccio” e sarà multato anche per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme anti-covid.

Le attività dei carabinieri invece proseguono serrate per risalire al “grossista” dal quale il giovane aveva acquistato la sostanza stupefacente.