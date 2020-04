A Marano Vicentino si festeggia Orsola, ultracentenaria

Oggi, 10 aprile 2020, la cittadina di Marano Orsola Campagnolo compie 103 anni. Il Comune ha fatto recapitare alla signora, in sicurezza, un piccolo omaggio e un biglietto di auguri e il Sindaco, Marco Guzzonato, l’ha chiamata al telefono per farle gli auguri da parte di tutta la comunità maranese.

“Ci siamo dati appuntamento per un brindisi a quando tutto sarà passato. La signora ha voluto sottolineare l’importanza di essere vicini a chi è in difficoltà a causa dell’emergenza, ma che con pazienza supereremo questa brutta fase”, ha detto il Sindaco.