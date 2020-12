A Marano drive-in tamponi aperto anche durante le festività

Continua a essere operativa la tensostruttura drive-in presso i campi sportivi dove vengono effettuati i tamponi rapidi per il Covid-19. Il servizio rimarrà aperto anche durante le festività, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, tranne i giorni 24, 25 e 31 dicembre 2020 e nemmeno l’1, 5 e 6 gennaio 2021. L’accesso alla struttura è consentito solo da parte di chi ha già ottenuto dal proprio medico di base la prenotazione del tampone rapido. Il servizio – grazie al lavoro di sei medici che si alternano uno al giorno, sempre insieme all’infermiere comunale e a cinque volontari della Protezione civile – è attivo nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Dal 16 novembre 2020, giorno di apertura della tensostruttura, sono stati fatti 704 tamponi rapidi, di cui 130 positivi che sono stati poi mandati a fare il tampone molecolare.“Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, i medici di base delle due associazioni maranesi ‘Age Quod Agis’ e ‘Arte Medica’, il Distretto 2 dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, la Protezione civile e la Pro Marano: a tutti loro va la nostra gratitudine per un servizio fondamentale per la nostra comunità e per tutto l’Altovicentino”, sottolinea il Sindaco, Marco Guzzonato.