A Malo ultimo fine settimana per “Estate in Villa”

L’edizione 2020 di “Estate in Villa”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con la Pro Malo, si appresta a vivere l’ultimo fine settimana.

Già sold out lo spettacolo inserito nel nuovo format “Bimbi in Brolo”, curato dalla Biblioteca comunale e che ha registrato nuovamente il tutto esaurito giovedì pomeriggio con la compagnia Keidos Fucina Narrativa, ci si prepara al botto finale in Villa Clementi a Malo.

Venerdì sera 31 luglio, con inizio alle 21.00, torna il teatro d’attore e clown con “Tongo Show”: a dirigere il gioco è il capocomico, il giullare; la storia, le piccole magie, le acrobazie, la musica, saranno solo un pretesto per divertirsi con il pubblico.

Sabato 1 agosto sarà la volta di “Scantabaùchi”, reading musicale con le voci narranti di Carla Cavaliere e Anna Strozzo e con il cantautore Fabio Cardullo(Lampion Guitar® e voce). Si preannuncia una serata di risate e svago: un viaggio nel dialetto dal sapore cabarettistico dell’alto vicentino, ispirato dai racconti di autori “nostrani” come Pino Sbalchiero, Paolo Malaguti e Mariano Castello.

Si chiuderà così l’edizione 2020 di “Estate in Villa” che a causa del coronavirus ha rischiato di saltare ma che, al contrario, grazie all’accurata e attenta organizzazione è riuscita ad andare in scena, pur con tutte le norme e disposizioni previste, compresa quella del dimezzamento della capienza normalmente prevista.

Vincente in un’ottica di rete anche la collaborazione con Febo Teatro e l’inserimento di Malo nel cartellone di “Palchi Comuni”, che ha incentivato la “migrazione” del pubblico nelle varie sedi degli spettacoli, tra le quali anche Malo.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il teatro telefonare allo 320/1430701; per gli altri eventi 0445/585229 o 0445/585293.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nell’Auditorium “Rigotti”, Via Martiri della Libertà, 12.