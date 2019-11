A Malo si completa la scuola ‘Rigotti’

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Al via i lavori per la costruzione della terza e ultima ala della Scuola “Rigotti”. Avrà un costo complessivo di 2 milioni e 890 mila euro a fronte di un contributo ministeriale di quasi pari importo.

“E’ per me una grande soddisfazione posare la prima simbolica pietra per la costruzione della terza e ultima ala della nuova scuola “Rigotti”.

Paola Lain, sindaco di Malo, ha dato così avvio ai lavori, che avranno un costo complessivo di 2 milioni e 890 mila euro, a fronte di un contributo ministeriale di quasi pari importo (2 milioni e 570 mila euro), e che saranno ultimati in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021.

Lo ha fatto questa mattina alla presenza delle autorità, tra le quali l’on. Maria Cristina Carretta, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Nicola Finco e il collega di partito Maurizio Colman.

Prende così forma definitiva il progetto avviato un paio d’anni fa, a seguito delle esigenze di sicurezza e in particolare delle nuove norme antisismiche, il cui costo complessivo di 11 milioni e 500 mila euro, è stato abbattuto grazie a contributi dallo Stato, del GSE (Gestore servizi energetici), della Regione Veneto e dell’Unione Europea per oltre 7 milioni di euro.

“E’ una realizzazione – ha sottolineato nel corso del suo intervento il sindaco Lain – che a suo tempo ha sollevato molte critiche da parte delle minoranze, e non solo. Oggi possiamo dire che le scelte fatte allora sono state vincenti, siamo riusciti a dotarci di una scuola nuova ed innovativa, con ampi spazi, ad emissioni quasi pari a zero (NZEB) e antisismica, spendendo poco meno di quattro milioni di euro”.

La Lain ha inoltre reso noto che “Il Comune di Malo è entrato in graduatoria con il bando di edilizia scolastica che attribuisce un contributo statale di 2 milioni e 300 mila euro, a fronte del costo complessivo di costruzione di 2 milioni e 400 mila euro della nuova Palestra, con il quale avrà termine il progetto complessivo della Nuova Scuola- Auditorium-Palestra “Rigotti”.

Una volta completata, la “Rigotti” ospiterà tutti gli attuali 407 alunni della primaria. Sarà dotata di 34 aule di varie dimensioni tra aule ordinarie di 60 mq, aule di sostegno e aule insegnanti, oltre a biblioteca, laboratori, una mensa di 200 posti e un auditorium-teatro di 250 posti, quest’ultimi già realizzati con la costruzione delle prime due ali inaugurate nell’ottobre dello scorso anno.