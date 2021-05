A LONIGO MAGIA ALL’ALBA: MUSICA DEI BEATLES E ROCCA PISANA COME SCENOGRAFIA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

‘Let it be’… organizzato dal Gruppo Caronte (gruppocarone.info). Forse la più originale iniziativa del Vicentino per dare il via alla rinascita della cultura e degli eventi. Le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Lonigo, Roberta Fipaldini