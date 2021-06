A LONIGO L’ATLETICA TORNA IN PISTA… QUESTO WEEKEND

Domenica 13 giugno in programma la prima gara di atletica leggera

del Campionato provinciale CSI allo stadio comunale “L. Mancassola” – Intervista all’assessore allo Sport di Lonigo, Andrea Castiello

Un simbolo di ripartenza per lo sport leoniceno: dopo il collaudo del Coni, la pista di atletica dello stadio comunale “L. Mancassola” è pronta ad ospitare oltre 500 giovani atleti provenienti da tutta la Provincia. Domenica 13 giugno si terrà, con il patrocinio del Comune di Lonigo, la prima gara di atletica leggera del Campionato provinciale CSI. Si gareggerà in tutta sicurezza, rispettando il protocollo organizzativo previsto dalla Federazione italiana di atletica leggera che prevede l’obbligo di distanziamento interpersonale, l’igienizzazione delle mani, il controllo degli accessi, la mascherina indossata per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara.

La città potrà così finalmente tornare a contare su un impianto sportivo dotato di tutte le attrezzature e gli accessori necessari allo svolgimento delle attività atletiche in sicurezza. Dopo tre sopralluoghi del Coni, la struttura, la cui gestione è stata affidata al Gruppo Sportivo Leonicena e all’Associazione Calcio Lonigo, è stata dichiarata idonea ad accogliere a partire dal 1 giugno gli atleti e ad ospitare nuovamente eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale.

«Il lungo iter per la certificazione dell’impianto si è concluso in maniera positiva – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Castiello -. Come Amministrazione ci eravamo impegnati nel potere ospitare quanto prima questa manifestazione programmata da tempo e, di conseguenza, ci siamo attivati per riuscire ad ottenere quanto era necessario allo scopo. Abbiamo la certificazione che gli interventi sono stati fatti a regola d’arte e tutto il materiale è arrivato: questo ci permette finalmente di potere utilizzare la pista dello stadio comunale. Le associazioni stanno predisponendo tutto per domenica, non ci resta che sperare che il tempo ci assista con un cielo azzurro, proprio come la nostra nuova pista».