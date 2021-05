A Lonigo il Maggio dei libri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

“IL MAGGIO DEI LIBRI” A LONIGO: TRE INCONTRI CON L’AUTORE

PER I RAGAZZI DELL’ISTITUTO CARLO RIDOLFI

Il Comune aderisce alla campagna nazionale promossa

dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura

Tre incontri con l’autore per favorire e stimolare nei più giovani l’abitudine alla lettura: anche quest’anno il Comune di Lonigo aderisce a “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Dal 2011 la campagna ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la lettura come percorso di crescita personale, culturale e civile.

«Come Amministrazione comunale aderiamo sempre con entusiasmo a questa iniziativa – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Sandra De Marzi -. Il Maggio dei Libri prende ufficialmente il via venerdì 23 aprile, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, e termina il 31 maggio. Anche quest’anno siamo riusciti a garantire, nonostante la pandemia, questi importanti momenti di condivisione e formazione. Gli alunni incontreranno i loro autori preferiti per parlare di storie e di libri».

Nel dettaglio, il Comune di Lonigo ha promosso e finanziato tre appuntamenti destinati ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo statale Carlo Ridolfi. Il tema del primo incontro, in programma giovedì 20 maggio, sarà la Costituzione. La scrittrice Anna Sarfatti, autrice di numerosi libri per bambini, incontrerà gli alunni della classe quinta della scuola primaria e della classe seconda della scuola secondaria. Per l’occasione, si parlerà anche del libro “Una Costituzione piena di bambini”.

Ospite dell’incontro di lunedì 24 maggio, dal titolo “La libertà di essere sé stessi”, sarà invece Matteo Bussola, rinomato fumettista, scrittore e conduttore radiofonico. Durante la mattinata, saranno proposte letture e riflessioni per gli studenti della classe quarta e verrà presentato il libro “Viola e il blu”.

Il terzo appuntamento, di giovedì 31 maggio, sarà rivolto alle classi terze che potranno conoscere l’autore Stefano Bordiglioni, vincitore di numerosi premi e concorsi letterari. Al centro dell’incontro, dal titolo “Parole della preistoria: amicizia, solidarietà, coraggio”, i libri dello scrittore romano, tra cui “Storia prima della storia”.

L’iniziativa, voluta dall’assessorato alla Scuola assieme all’assessorato alla Cultura, si svolgerà in tutta sicurezza poiché gli autori saranno collegati a distanza attraverso la lavagna LIM.