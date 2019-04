A Jesolo divieto di vendita alcolici durante le vacanze pasquali

Divertimento sì, sballo no: è la linea alla base del provvedimento emesso dal Comune di Jesolo che interesserà il periodo delle festività pasquali allo scopo di contrastare il divertimento attraverso l’abuso di alcol e tutelare tranquillità e sicurezza di cittadini e ospiti della località balneare veneziana. L’ordinanza coinvolge tutto il territorio del Lido di Jesolo, arenile compreso, e prevede il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici dalle ore 22 di sabato 20 aprile e fino alle ore 24 di lunedì 22. Rimane consentita la vendita per asporto solo di bevande alcoliche per uso domestico che dovranno essere chiuse in appositi involucri. In caso di violazione dell’ordinanza, oltre all’accertamento di eventuali responsabilità penali, è prevista una sanzione amministrativa di 200 euro. ANSA