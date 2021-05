A Jesolo aperti 150 hotel, su spiagge più gente del previsto

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’avvio della stagione turistica di Jesolo (Venezia) segue il primo vero boom stagionale di prenotazioni, registrato nello scorso weekend. Anzi, spiegano gli operatori, è arrivata addirittura più gente di quanto era previsto fino a una settimana fa.

“La sensazione riscontrata all’arrivo dei turisti negli hotel – dicono le associazioni degli albergatori – è che l’avere tolto la quarantena al rientro, ma anche il fatto che si inizia a parlare di togliere anche il coprifuoco, o comunque spostarlo, unito al sole e alla voglia di vacanza ha convinto molti a prenotare last minute.

Sono arrivati soprattutto italiani, molti altoatesini, ma anche dalla Lombardia”. Per quanto riguarda Austria e Germania, la risposta è ancora tiepida, anche se si registrano le prime presenze. A Jesolo ad oggi sono aperti circa 150 hotel sui 360 totali. Per il prossimo fine settimana dovrebbero aprirne molti altri. Avviato anche il servizio di salvataggio nella decina di stabilimenti già aperti. (ANSA)