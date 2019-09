A Gardaland arriva l’Oktoberfest

Diventa una tradizione Gardaland Oktoberfest, l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche bavaresi grazie al quale gli Ospiti potranno vivere lo spirito allegro del folklore bavarese e assaporarne i gusti senza rinunciare mai alle emozioni e all’adrenalina delle attrazioni del Parco.

Dal 14 al 29 settembre, per ben 16 giorni, la particolare tematizzazione, l’offerta eno-gastronomica di qualità e i divertenti show proposti nel Parco contribuiranno infatti a creare una grande e indimenticabile festa durante la quale si potrà vivere tutto il folklore e il fascino della più classica delle tradizioni bavaresi.

A dare il via ogni giorno ai festeggiamenti sarà il Welcome Show delle 09.55 con protagonisti la mascotte Prezzemolo insieme ai ballerini, vestiti con il costume tradizionale bavarese, che daranno il benvenuto agli Ospiti. Proseguendo lungo le vie del Parco l’attenzione dei Visitatori sarà poi catturata dagli scenografici addobbi: enormi boccali, maestosi fusti di birra, svolazzanti bandiere e colorati drappi faranno respirare il clima della città patria di questa famosissima festa. Ad allietare gli Ospiti con divertenti canzoni sarà poi la Kapuziner Bier Band, presente nelle diverse aree del Parco.

Fulcro del divertimento sarà – come ormai da tradizione – piazza Ramses, allestita con tavoli e panche pronte ad accogliere fino a 1.000 commensali, dove gli Ospiti potranno così gustarei più famosi piatti tipici bavaresi: da gustosi canederli a fumanti fusi di pollo, da soffici bretzel a succulenti stinchi di maiale senza rinunciare ovviamente alle salsicce e alla saporita abbinata wurstel e crauti. Immancabile, poi, la birra da sorseggiare in uno dei tanti punti di spillatura presenti nel Parco, e addirittura direttamente da un divertente carro trainato da cavalli che percorrerà le vie di Rio Bravo e dell’area West permettendo la spillatura della birra lungo il percorso. Nei weekend sarà inoltre disponibile uno speciale chiosco dove verranno preparati cocktail e mixability con le migliori birre.

Per concludere i pasti in dolcezza o per una gustosa pausa tra un’attrazione e l’altra da non perdere il delizioso birramisù, completamente homemade e in perfetto tema Oktoberfest in quanto realizzato proprio con ottima birra.

Per chi desidera prolungare il divertimento soggiornando negli hotel di Gardaland Resort, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e il nuovo Gardaland Magic Hotel propongono un’interessante offerta.

Per soggiorni dal 14 al 28 settembre, sarà possibile usufruire di uno speciale sconto fino al 20% sul pacchetto che comprende pernottamento, prima colazione e ingresso combinato a Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium. In più il pacchetto comprende un secondo ingresso combinato Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium praticamente gratuito! E’ possibile usufruire di questa offerta solo online prenotando anticipatamente dal 21 agosto al 19 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito gardaland.it

L’orario di apertura di Gardaland per tutto il periodo di Oktoberfest sarà dalle 10.00 alle 21.00 al sabato, dalle 10.00 alle 18.00 la domenica e 10.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.