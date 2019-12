A Gallio sabato l’inaugurazione della Ski Area leMelette

Il giorno del taglio del nastro è finalmente arrivato. Sabato 21 dicembre la rinnovata Ski Area leMelette aprirà ufficialmente i battenti accendendo per la prima volta i motori della nuova seggiovia a sei posti realizzata grazie al contributo economico delle amministrazioni comunali di Asiago e Gallio, l’appoggio fattivo del Comune di Roana, ai finanziamenti del fondo Comuni Confinanti (ex fondi ODI) ed il coraggio di un nutrito gruppo di imprenditori e privati cittadini che hanno costituito lo Ski Area Asiago 7C Spa che gestirà gli impianti galliesi.

Sabato in mattinata alla baita Sport & Gourmet in località le Melette, situata lungo la strada tra il paese di Gallio (Vicenza) e la località di Campomulo, si terrà il tanto atteso taglio del nastro con la partecipazione di tutti i 200 soci della società di gestione oltre a numerose autorità civili e militari tra cui rappresentanti delle Amministrazioni locali, provinciali, regionali e nazionali.

Il programma prevede alle 10 l’accreditamento degli ospiti che saranno accolti con un caffè sulla rinnovata terrazza della baita a valle, seguito dai discorsi istituzionali (ore 10,30-11,30). Particolarmente atteso il discorso del presidente dello Ski Area Asiago 7C Spa Andrea Rigoni, noto imprenditore di confetture e mieli targati Rigoni di Asiago, che dopo tanto lavoro svolto assieme ai componenti del consiglio d’amministrazione forse svelerà altre novità in arrivo sia per la stagione invernale sia per la prossima stagione estiva.

Alle ore 11.30 si terrà il taglio del nastro e la benedizione del comprensorio sciistico. A mezzogiorno infine i presenti potranno a loro volta inaugurare la seggiovia salendo fino alla baita Relax & Gourmet a quota 1.730 metri dove, meteo permettendo, si potrà godere di un panorama incredibile dell’Altopiano dei Sette Comuni e delle Dolomiti.

L’evento non è aperto al pubblico che invece potrà riscoprire quello da sempre ritenuto “il salotto buono dello sci altopianese” il giorno successivo, domenica 22 dicembre.

“Le Melette è una start up, e l’attività è partita ad agosto con l’apertura della baita accogliente e ospitale – commenta il presidente Andrea Rigoni. – Questo perché vogliamo che il comprensorio non sia solo una località invernale, bensì un centro a tutto campo, dall’escursionismo a piedi e mountain bike durante l’estate allo stare bene con il cibo buono con prodotti locali e biologici. Ora siamo arrivati all’inverno dove andremmo a dare vita ai nuovi impianti molto performanti e ad una stazione sciistica dedicata a tutti compresi i bambini con un nuovo campo scuola con la presenza dei maestri di sci”. Per info: www.lemelette.it e Facebook @lemelette