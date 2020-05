A fuoco una legnaia nella notte (FOTO)

La notte scorsa, poco prima delle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capitello a Roana per l’incendio di una legnaia a ridosso di un’abitazione. I pompieri intervenuti da Asiago con un’autopompa e un’autobotte, hanno prontamente spento le fiamme del deposito di legna, evitando così il coinvolgimento dell’attigua casa. A dare l’allarme il proprietario che ha udito il crepitio del fuoco e si è subito prodigato nel limitare il fuoco, gettando secchi d’acqua fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Danneggiato dalle fiamme l’isolamento esterno del muro dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.