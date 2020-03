A fuoco un trattore e un’auto a Rosà e Rossano Veneto

Doppio intervento questa mattina per i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, che sono intervenuti a Rosà e Rossano Veneto per l’incendio di un trattore e di un’auto. Il primo intervento alle 10:15 in un campo agricolo nei pressi di via Vica. L’agricoltore mentre era intento a lavorare i campi con un trattore John Deer, ha notato del fumo provenire dal quadro comandi. L’uomo è subito sceso, tentando con della terra di spegnere le fiamme, purtroppo inutilmente. I pompieri arrivati con due mezzi hanno prontamente spento l’incendio, che ha gravemente danneggiato il mezzo agricolo. Il secondo incendio poco dopo le 11 nel parcheggio di un supermercato in Via San Lorenzo a Rossano Veneto, dove sempre per presumibili cause elettriche ha preso fuoco una Mercedes classe B. La squadra dei vigili del fuoco ha prontamente spento le fiamme, che hanno completamente distrutto l’auto.