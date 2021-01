A fuoco tetto di bifamiliare: pompieri in azione

Mercoledì sera, alle 20:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Ignago a Isola Vicentina per l’incendio di un tetto ventilato di un’abitazione bifamiliare disposta su tre livelli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza e Schio con due autopompe, due autobotti, un’autoscala e 12 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta la struttura. L’incendio innescato dalla canna fumaria è stato spento sezionando la copertura interessata per circa 80 metri quadri. Danneggiato l’impianto fotovoltaico e di produzione di acqua calda. Danni d’acqua di percolamento alla parte mansardata dell’abitazione, di cui è stato inibito l’uso. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate a mezzanotte circa.