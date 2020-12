A fuoco sottotetto nella notte

La notte scorsa, alle 1, circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada Valdicase a Castelgomberto per l’incendio del sottotetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accordi da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e 10 operatori hanno iniziato a spegnere le l’incendio delle masserizie, depositate nel sottotetto, riuscendo ad evitare l’estensione delle fiamme all’intera casa disposta su tre livelli. Le cause dell’incendio, probabilmente innescato da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 5 con l’areazione dei locali.