A fuoco ruota bisarca: disagi in A4

Poco dopo le 10:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Vicenza est in direzione Milano per il principio l’incendio di una ruota di una bisarca. Il camion che viaggiava vuoto ha accostato lungo la corsia d’emergenza dopo la segnalazione degli automobilisti, che hanno visto fumo provenire dallo pneumatico. I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento e raffreddato la ruota, ripristinando le condizioni di sicurezza dell’autostrada invasa dal fumo. Sul posto il personale ausiliare dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.