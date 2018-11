A fuoco rotoballe: vigili del fuoco impegnati da ieri pomeriggio

Un vasto incendio è ancora in corso a Romano d’Ezzelino in via Lanzarini 46.

A fuoco centinaia di rotoballe stipate all’esterno di un’azienda agricola. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (ieri sera a supporto due mezzi da Castelfranco e uno da Cittadella). Al momento nove pompieri sono impegnati sul posto (una squadra da Bassano e due di supporto da Vicenza e Thiene). L’incendio fortunatamente non sta interessando l’abitazione ma solo le rotoballe. Danno ingente.