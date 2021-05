A fuoco negozio di maschere in centro a Venezia

Dalle ore 10:30, i vigili del fuoco sono impegnati in Sestiere Canareggio 4196 a Venezia per l’incendio di un piccolo negozio di mascheree souvenir: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con due autopompe lagunari, hanno prontamente spento il principio d’incendio le cui fiamme erano state abbassate con un estintore. Notevole apprensione e allarme per il denso fumo nero, che ha provocato allarme tra i passanti. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.