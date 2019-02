A fuoco monolocale: giovane intossicato

La notte scorsa alle 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cristoforo Magrè a Schio per l’incendio divampato in un monolocale al secondo piano di un caseggiato. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con due mezzi, hanno spento il rogo, evitando l’estensione delle fiamme all’intero alloggio e gli appartamenti attigui. Il 28 enne conduttore dell’appartamento nel tentativo di spegnere le fiamme ha respirato del fumo, rimanendo intossicato. Il personale del suem 118 fatto intervenire dai vigili del fuoco ha preso in cura l’uomo per poi trasferirlo in pronto soccorso a Santorso. Le cause delle fiamme divampate dal piano cottura sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il rientro in casa dei condomini, usciti per sicurezza dagli appartamenti attigui.