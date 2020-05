A fuoco le rotoballe, azienda agricola in pericolo

Sono in fase di ultimazione le operazioni di spegnimento dell’incendio rotoballe divampato poco dopo le 21:30 di mercoledì in via Lazzaretto a Favaro Veneto. Il foraggio, un centinaio di rotoballe, era depositato all’esterno dell’azienda agricola in attesa di essere stipato. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa e due autobotti e nove operatori hanno iniziato lo spegnimento evitando in coinvolgimento di un vicino deposito al coperto. Sono ora in corsa le ultime operazioni di smassamento e bonifica.