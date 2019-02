A fuoco la canna fumaria: bed and breakfast invaso dal fumo

Alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Ivrea ad Asiago per l’incendio di una canna fumaria di un termo-camino di un’abitazione adibita a B&B. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno spento le fiamme e utilizzando acqua nebulizzata raffreddato il condotto di scarico dei fumi. Gli appartamenti al primo piano e al secondo mansardato al momento vuote in quanto seconde case, sono state invase dal fumo a causa di alcune crepe della canna fumaria. Rimosse anche delle pannellature in legno deformatesi a causa del calore. Tutto l’intero condotto dello scarico dei fumi e tutte le zone circostanti sono state monitorate, utilizzando una termocamera per escludere ulteriori zone di calore e focolai. Le operazioni di messa in sicurezza della tipica abitazione di montagna sono terminate dopo circa un’ora e mezza.