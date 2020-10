A fuoco i ripetitori di antenne radio e tv sul Monte Caina (FOTO)

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle 21:40 di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti presso i ripetitori delle antenne radio e tv di Monte Caina Rubbio sull’altopiano di Asiago nel territorio di Bassano del Grappa per l’incendio alcuni locali tecnologici. All’arrivo della squadra dei pompieri di Asiago i container contenenti gli impianti di alimentazione erano avvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno in breve tempo spento il rogo, che ha danneggiato le apparecchiature a servizio di radio e televisioni. Sul posto personale dell’Enel e della proprietà degli impianti. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dei locali sono terminate dopo mezzanotte.