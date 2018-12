A fuoco furgone in autostrada A4: traffico in tilt

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incendio di un furgone oggi pomeriggio alle 15.30 in autostrada A4 nel tratto Montecchio – Vicenza in direzione Venezia all’altezza di Altavilla Vicentina. Fortunatamente non vi sono feriti.

Si tratta di un furgone Mercedes impiegato per la raccolta dei rifiuti lungo l’asse autostradale. Secondo una prima ricostruzione il mezzo era fermo per un’operazione di carico quando un camion che procedeva in direzione Venezia ha urtato e sfregato la fiancata del furgone, innescando l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano con il supporto di un mezzo da Vicenza. Una lunga coda si è formata in direzione Venezia all’altezza di Altavilla fino a Montebello. Pesanti disagi anche alla viabilità secondaria a Montecchio e Montebello.