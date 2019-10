A fuoco casa rurale nella notte: l’ombra del dolo

La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in una porzione di casa rurale in via Professor Toaldo a Colceresa, verso le 3. L’incendio sembra sia divampato dal piano superiore e ha coinvolto il solaio e una parte dell’abitazione, disabitata da tempo, che conservava al suo interno solo alcuni macchinari. Indagano i carabinieri di Marostica: il sospetto è che le cause siano dolose.