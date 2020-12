A fuoco canna fumaria: pericolo in diversi appartamenti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Alle 12.30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zocco a Montegalda per l’incendio di una canna fumaria a servizio di diversi appartamenti. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori, hanno spento e raffreddato la canna fumaria, effettuando poi un controllo nei diversi appartamenti. Inibito l’utilizzo dello scarico dei fumi fino al ripristino del condotto da parte di ditte certificate. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.