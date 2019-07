A Costabissara c’è “Anguria Night”

Una serata in allegria con tanta buona musica e una fetta di anguria per tutti da gustare in compagnia. E’ questo lo spirito che animerà la manifestazione “Anguria Night” organizzata dai commercianti ed esercenti della delegazione Confcommercio di Costabissara in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è per la serata di mercoledì 24 luglio e ad ospitare “l’anguriata” sarà il Parco del Donatore, con l’organizzazione e distribuzione gratuita di fresche fette d’anguria, a cura degli operatori commerciali locali. Ad allietare la serata saranno le voci Renato Rizzi e Valentina.

“Con questo evento, che oramai è diventato una tradizione per il nostro paese – commenta Paola Verzara, presidente della delegazione Confcommercio -, vogliamo promuovere occasioni di incontro tra i cittadini e i commercianti, in un’atmosfera di festa e di convivialità”.