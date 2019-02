A Cortina i giornalisti italiani si sfidano sulle piste

Si sono chiusi con le premiazioni della Combinata i 76 Campionati italiani di sci per giornalisti (Gis), che oltre alla Kermesse sportiva hanno messo assieme una serie di eventi formativi e informativi legati anche ai Mondiali di Sci 2021, che si svolgeranno nella cosiddetta Perla delle Dolomiti.

In particolare, Fondazione Cortina 2021, l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Giornalisti Italiani Sciatori e Consorzio Impianti di Cortina, hanno organizzato un incontro di approfondimento sul mondo della montagna come laboratorio di innovazione e sostenibilità in cui la tecnologia viene vista come un supporto all’accessibilità. “L’innovazione – è stato detto tra l’altro – è un processo continuo: vale per le persone, per le imprese e, mai come ai nostri giorni, per la montagna”.

Quanto ai risultati sportivi, da segnalare la brillante performance del collega vicentino Mauro Della Valle che si è riconfermato al secondo posto nella combinata della categoria Senior, grazie al secondo posto nel fondo a tecnica libera e al terzo dello slalom gigante della medesima categoria. Al primo e al secondo posto si sono classificati, come da copione, il capitano della squadra nazionale italiana Luigi (Gigio) Brecciaroli e Guido Vaini. Primo dei “giovani”, il collega della Rai Andrea Saule con il miglior tempo di tutte le categorie.

I Campionati hanno anche offerto l’opportunità ai giornalisti italiani di vedere con i propri occhi i danni provocati dall’ondata di eccezionale maltempo dell’ottobre scorso, e di incontrare i rappresentanti delle sette Amministrazioni comunali del Medio Alto Agordino e di meglio conoscere il progetto Dolomites Maadness nato per promuovere questo territorio con i suoi valori e la sua vocazione allo sport e alla natura.