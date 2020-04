A Cortina d’Ampezzo 60 positivi: “Quel fine settimana con le piste aperte”

Sale ancora il numero dei positivi da Covid-19 a Cortina d’Ampezzo.

Il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, continua ad informare la cittadinanza sulla situazione inerente il Covid -19. Lunedì mattina i positivi erano 53, ieri, mercoledì 1 aprile alle ore 8, secondo i dati forniti salgono a 60. E c’è già chi accusa tutti i turisti che si sono riversati nelle bianche piste dell’Ampezzo nel weekend dell’8 marzo.

«Cari concittadini», scrive Ghedina, «in questi due giorni si sono registrati 7 nuovi casi, portando a 60 il numero di positivi al Covid-19 nel territorio di Cortina d’Ampezzo. Ricordo che l’Aulss 1 di Belluno ha assunto ogni precauzione disponendo l’isolamento dei pazienti ed attuando un rigido protocollo. A tutti i medici, operatori sanitari, forze dell’ordine, protezione civile, volontari e a tutti coloro che sono in prima linea va la nostra gratitudine e il nostro sostegno. Anche per rispetto nei loro confronti, rispettiamo noi per primi le regole: evitare i contatti è difficile e doloroso ma è l’unica via per fermare la diffusione del contagio e proteggere noi e i nostri cari. Rinnovo l’invito a mantenere la calma e ad assumere comportamenti responsabili e consapevoli per superare questo momento. Gestire l’emergenza è molto impegnativo, ma con l’aiuto di ciascuno ne verremo fuori.

Adesso RESTIAMO A CASA. Siete tutti nei miei pensieri».