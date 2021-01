A CORNEDO VICENTINO PALESTRE GRATIS PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON ATLETI UNDER18

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

L’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino ha deciso di rendere gratuito l’accesso alle palestre, per il 2021, a tutte le società sportive del territorio che svolgono attività rivolte ad atleti Under 18.

Si tratta di un impegno finanziario importante per il Comune poiché dall’utilizzo delle palestre le casse comunali ricavavano mediamente 25 mila euro di contributi. ‘Un impegno però – precisa il sindaco Lanaro – necessario. In questi mesi di pandemia si è parlato molto di categorie colpite, senza però dare il giusto rilievo ai problemi e alle istanze delle società sportive che svolgono un ruolo formativo ed educativo fondamentale e rappresentano un autentico collante per la nostra comunità con effetti fondamentali e positivi sul benessere fisico e psichico dei nostri ragazzi”.

Interessati quindi centinaia di atleti, dalla pallavolo alla ginnastica ritmica e artistica, dal pattinaggio all’aikido, dal ju jitsu al basket e al ping pong.

L’esenzione riguarderà le seguenti strutture: PalaCrosara delle Scuole Medie; Palestra delle Scuole Elementari del Centro; Palestra delle Scuole Elementari di Spagnago e Palestra delle Scuole di Cereda.

Nel caso di società con atleti misti (under e over 18) si farà riferimento alla maggioranza dell’età dei partecipanti.

Servizio di Paolo Usinabia.