A Cornedo un pullmino gratuito per gli over 65

UN SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER GLI OVER 65: le contrade si fanno più vicine al centro di Cornedo





Il centro di Cornedo si fa più vicino alle contrade e alle frazioni,

grazie ad un nuovo servizio messo a punto dall’assessorato al Sociale, le persone over 65 potranno recarsi dalle contrade e dalle frazioni al centro del Paese in modo semplice, veloce e gratuito.



“Si tratta di un servizio che viene attivato in via sperimentale” precisa l’assessore ai servizi sociali Daniela Nervo, “pensato per le persone di età superiore ai 65 anni residenti nelle zone periferiche, contrade e frazioni, le quali potranno con una semplice telefonata assicuratasi il trasferimento andata e ritorno per e da Cornedo il giovedì mattina”.



Per assicurarsi la corsa gratuita sarà sufficiente una telefonata al numero 335/5411538 oppure 0445/410587 il girono prima ed il servizio di trasporto arriverà direttamente all’indirizzo di casa all’orario prestabilito. Nella mattinata, poi, sarà possibile ritornare a casa sempre accordandosi con l’autista.



“Il servizio nasce dalla constatazione” continua l’assessore Nervo, “della difficoltà che le persone di una certa età hanno di spostarsi, perché spesso sole durante il giorno e senza auto. In questo modo diamo loro la possibilità di recarsi in Paese per andare dal medico, in farmacia, a fare la spesa o anche semplicemente per vedere gli amici e bere un caffè in compagnia. Il servizio é comunque disponibile per tutti gli over 65: quindi anche chi avrebbe l’auto ma preferisce evitare la fatica di cercare parcheggio é il benvenuto!”.



“Al termine del periodo di sperimentazione (dicembre 2019) faremo le considerazioni del caso e se i dati confermeranno le nostre aspettative, renderemo il servizio permanente” conclude l’assessore Nervo.



“L’attenzione alle persone anziane passa anche dalle nostre 62 contrade. Durante la campagna elettorale avevamo promesso l’avvio di questo importante servizio: vederlo iniziare nei primi 3 mesi di mandato é motivo di orgoglio per me e per la mia amministrazione” sottolinea il Sindaco Francesco Lanaro. “Attenzione ai bisogni veri e concretezza continueranno ad essere i binari sui quali intendo far viaggiare Cornedo”.



Il servizio in pillole:

chi: per tutti gli over 65

quando: il giovedì mattina

dove: da tutte le contrade e le frazioni per il centro di Cornedo e ritorno

come: chiamando il mercoledì prima il numero 335/5411538 oppure 0445/410587 e prenotando la corsa per il giorno dopo